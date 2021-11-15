Президент України провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава Української держави високо оцінив незмінну підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності й суверенітету України, а також активне залучення до роботи нового міжнародного механізму – Кримської платформи.

Володимир Зеленський подякував лідеру Туреччини за висловлене співчуття у зв’язку із загибеллю українських воїнів на сході нашої держави.

Окрему увагу Президент України приділив питанню звільнення українських громадян, яких незаконно утримує Росія.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

Президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже сьогодні зміцнює збройні сили двох держав. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії.

Глава Української держави, зокрема, повідомив Реджепу Таїпу Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178.

«Запрошую Туреччину приєднатися до кола його замовників», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Також було приділено увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо низки проектів двостороннього порядку денного, зокрема будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві. Було наголошено на тому, що цьому важливому заходу має передувати ґрунтовна підготовка, зокрема проведення в грудні поточного року другого засідання «Квадриги» на рівні міністрів закордонних справ та оборони.