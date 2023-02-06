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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки

7 лютого 2023 року - 17:22

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією.

Український лідер повідомив турецькому колезі, що він ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в країні внаслідок землетрусів.

Володимир Зеленський поінформував, що на допомогу народу Туреччини вирушив загін українських рятувальників та відправлено необхідну техніку.

«Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф та прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час. Вони допомагатимуть з усім спектром робіт із ліквідації наслідків землетрусу», – наголосив Президент України.

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