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Виступ Президента у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України

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Президент України провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі

3 грудня 2021 року - 20:00

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Глава Української держави привітав шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна з 50-ю річницею створення ОАЕ, окремо відзначивши вагомі здобутки Об'єднаних Арабських Еміратів у сферах забезпечення економічного зростання, розвитку науки та захисту довкілля.

Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці з Об'єднаними Арабськими Еміратами як з одним з ключових торговельно-економічних партнерів України на Близькому Сході.

Зі свого боку шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян наголосив, що його країна зацікавлена в розширенні відносин з Україною в усіх сферах, що становлять обопільний інтерес.

Співрозмовники окремо обговорили перспективи взаємовигідної співпраці в інвестиційній сфері з метою реалізації в Україні проектів у галузі інфраструктури, енергетики та агропромислового комплексу.

Глава Української держави запросив шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна відвідати Україну з візитом.

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