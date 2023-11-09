Президент України провів відеозустріч із Президентом Парагваю

Президент України Володимир Зеленський провів розмову в режимі відеоконференції з Президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю Паласіосом.

Глава Української держави подякував за позицію Парагваю щодо російської агресії проти України.

«Я дякую вам за підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності на рівні Організації Об’єднаних Націй, за підтримку наших резолюцій», – сказав Володимир Зеленський.

Президенти обговорили ситуацію на Близькому Сході. Глава держави зазначив, що Україна готова допомогти Парагваю в евакуації громадян із сектора Газа.

Володимир Зеленський поінформував Сантьяго Пенью Паласіоса про зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо обговорення пунктів Формули миру. Президент України наголосив, що наша держава планує провести глобальний саміт з імплементації Формули й запросив Парагвай долучитися до його підготовки.

«Ми маємо продемонструвати світові, що в нас є план і ми готові до миру, і всі наші люди хочуть миру», – наголосив Глава держави.

Президент України запросив Президента Парагваю долучитися до саміту української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, що відбудеться в Києві 25 листопада.

Лідери обговорили подальші кроки щодо розширення співпраці між Україною та Парагваєм, а також поглиблення відносин нашої держави з іншими країнами Латинської Америки.

Зі свого боку Президент Парагваю наголосив на підтримці України, яку, зокрема, він висловив у своїй інавгураційній промові та у виступі на сесії Генеральної Асамблеї ООН.