Президент України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Члени Ставки заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточної ситуації на передовій, окремо зупинилися на Донецькому та Південному напрямках фронту.

Також було заслухано інформацію щодо ймовірних дій противника найближчим часом.

Учасники засідання розглянули можливості підготовки ворогом ракетних ударів по території України та заходи з протидії.

Крім того, було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України боєприпасами та їх розподіл по угрупованнях.

Члени Ставки також розглянули питання вдосконалення системи підготовки командирів тактичної ланки.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.