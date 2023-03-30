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Президент України провів зустріч із делегацією німецького концерну Rheinmetall

30 березня 2023 року - 17:16

Президент України провів зустріч із делегацією німецького концерну Rheinmetall

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Вітаючи делегацію, Глава держави висловив подяку провідній оборонній компанії ФРН, а також усьому народу Німеччини за всебічну допомогу й підтримку України в боротьбі проти російської агресії, що триває.

«Цінуємо цю важливу допомогу в нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності», – наголосив  Володимир Зеленський.

Під час перемовин було детально обговорено поточний стан співпраці з концерном та перспективи її розвитку.

Президент акцентував на необхідності подальшого поглиблення та інтенсифікації партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави в перспективі. 

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