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Президент України провів зустріч із делегацією Світового банку

24 березня 2023 року - 17:09

Президент України провів зустріч із делегацією Світового банку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Світового банку на чолі з віце-президентом у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде.

Глава держави подякував Світовому банку за безпрецедентну підтримку, що надається Україні в часи повномасштабного російського вторгнення.

«Ми вдячні за ту кількість програм, які Світовий банк реалізує в Україні, особливо після початку повномасштабної війни. Ми дякуємо за вашу готовність приходити на допомогу навіть в умовах воєнних викликів», – сказав Володимир Зеленський.

Окрему увагу було приділено забезпеченню фінансування донорами за координації Світового банку проектів з відновлення нашої країни, насамперед у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики та охорони здоров’я.

Президент наголосив на актуальності реалізації програм зі швидкого відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури, передусім житлових будинків та закладів освіти.

Глава держави окремо відзначив важливість реалізації програм зі страхування бізнесу в Україні, що є особливо актуальним у контексті створення робочих місць.

Під час зустрічі було відзначено важливість продовження Світовим банком роботи з партнерами щодо координації зусиль донорів з метою своєчасного надання Україні необхідної допомоги.

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