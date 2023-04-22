Президент України провів зустріч із мером Парижа та з президентом Комітету регіонів Європейського Союзу

У межах проведення Міжнародного саміту міст та регіонів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з мером міста Париж Анн Ідальго та з Президентом Комітету регіонів Європейського Союзу Васко Кордейру.

Глава держави подякував їм за візит до України та участь у цьому важливому заході.

«Дякую вам за розуміння того, що ми боремося з російською агресією та за спільні цінності. І для нашого суспільства дуже важливо знати, що ми сьогодні не самі», – сказав він.

Володимир Зеленський відзначив вагомий масштаб допомоги, яку надали й продовжують надавати Україні Париж і Комітет регіонів ЄС із самого початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави.

Під час зустрічі Президент України наголосив на важливості підтримки Комітетом ініціативи з мобілізації регіонів ЄС навколо відновлення нашої країни.

«Війна ще триває, але нам уже потрібно відновлювати багато інфраструктури, освітніх і медичних закладів. Тому ми маємо доносити цей меседж як до урядів інших країн, так і до бізнесу, щоб він приходив та інвестував в Україну», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський окремо подякував Анн Ідальго за підтримку десятків тисяч вимушено переселених українців, яким Париж надав прихисток і допоміг знайти його по всій Франції, а також за понад 100 вантажівок гуманітарної допомоги Україні.

Глава держави також нагадав про лідерство Парижа на енергетичному треку й допомогу нашій країні в проходженні цієї складної зими, коли росіяни намагалися залишити українців без світла й тепла.

Окремо Президент відзначив особисту непохитну позицію Анн Ідальго в питанні недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань, насамперед до Олімпійських ігор у Парижі наступного року.

«Ми надзвичайно віддані Олімпійським іграм. Для мене Париж – столиця прав людини. І не тільки для мене. Це дуже важливо – цінності Олімпійського руху. Цінності гуманізму. Цінності Європи. На наступних Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, якщо війна триватиме, якщо росіяни все ще атакуватимуть вас, це означатиме, що вони атакують нас і наші цінності. І, як на мене, російських спортсменів не можна приймати в Парижі, якщо триває війна. Тому ми тут. Ми намагаємося переконати спортсменів, міжнародні федерації та країни. Ми разом з вами. Ми підтримуємо вас у вашій боротьбі. Ви можете розраховувати на Париж і на мене», – зазначила Анн Ідальго.

Володимир Зеленський вручив меру французької столиці почесну відзнаку «Місто-рятівник», що була присвоєна Парижу указом Президента України.