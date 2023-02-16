Президент України провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном, який перебуває в нашій країні з візитом.

Лідери обговорили поглиблення двосторонньої співпраці в різних напрямах. Глава держави розповів про українську формулу миру з десяти кроків і запросив Ізраїль узяти участь у її реалізації. У цьому контексті сторони також обговорили підтримку української ініціативи в ООН.

«Ізраїль завжди був нашим важливим партнером на Близькому Сході. Це перший візит представника вашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Розраховую, що він сприятиме поглибленню нашої співпраці. Перед нами схожі виклики й загрози», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський подякував Ізраїлю за надану гуманітарну допомогу й порушив питання участі країни у повоєнній відбудові України. За словами Глави держави, Україна могла б використати ізраїльський досвід у розмінуванні. Президент також запросив Ізраїль узяти участь у відновленні об’єктів цивільної інфраструктури.