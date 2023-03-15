Президент України провів зустріч із Прем'єр-міністром Латвії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Глава держави подякував латвійській стороні за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабного російського вторгнення: «Ваше суспільство, Президент із самого початку цієї повномасштабної війни, навіть із перших днів 2014 року, коли насправді почалася ця війна, – ви показуєте, що з нами, підтримуєте наш суверенітет, наш народ, наше суспільство, територіальну цілісність».

Володимир Зеленський окремо наголосив на важливості нещодавнього затвердження урядом Латвії нового суттєвого пакету військової допомоги Україні.

У цьому контексті було відзначено, що оборонна підтримка, надана Латвією Україні, уже досягла 1% ВВП цієї країни.

Глава держави поінформував Прем’єр-міністра Латвії про ситуацію на фронті, наголосивши на критичній важливості об’єднання зусиль усіх партнерів і союзників України в цей вирішальний момент, насамперед у питанні надання необхідної для українського наступу зброї.

Сторони предметно обговорили тематику європейської інтеграції в контексті прогресу нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Було наголошено на важливості підтримки Латвією питання ухвалення рішення про початок до кінця поточного року переговорів про вступ України до ЄС. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі.

Володимир Зеленський відзначив активну позицію Латвії у створенні міжнародно-правових механізмів для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України, покарання всіх винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, а також повноцінного механізму компенсації збитків, завданих РФ нашій державі.