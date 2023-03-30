Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Словенії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Словенія Робертом Голобом, який прибув до нашої країни з візитом.

Вітаючи очільника словенського уряду в Києві, Глава держави зазначив: «Хочу подякувати вам за те, що знайшли час відвідати нас у такий важливий день – день деокупації Бучі. Також вдячний за всю ту допомогу, яку ви надали Україні для зміцнення на полі бою».

Володимир Зеленський окремо наголосив на важливості нещодавнього рішення уряду Словенії щодо виділення нового пакету військової допомоги Україні, що сприятиме пришвидшенню звільнення українських земель від загарбників.

У цьому контексті Президент поінформував Прем’єр-міністра Словенії про розвиток ситуації на фронті й наголосив, що продовження дієвої та активної оборонної підтримки України з боку всіх партнерів і союзників сьогодні є як ніколи важливим.

Глава держави відзначив готовність Словенії долучитися до подальших консолідованих кроків щодо імплементації української формули миру, спрямованої на досягнення сталого та справедливого миру в нашій країні.

Було предметно обговорено питання взаємодії між сторонами щодо відновлення та відбудови на звільнених територіях, яка вже розвивається в конкретних напрямах, зокрема в Житомирській та Харківській областях.

«Розраховуємо на подальше активне залучення Словенії до проектів відбудови України», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент і Прем’єр-міністр порушили питання європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Було наголошено на налаштованості України зробити все необхідне для ухвалення рішення про початок до кінця поточного року переговорів про вступ до ЄС та відзначено важливість підтримки Словенією нашої держави на цьому шляху.

Володимир Зеленський під час зустрічі також окремо подякував Словенії за тепле ставлення до українців, які були вимушені залишити свою батьківщину через російське вторгнення.

У межах зустрічі Президент України та Прем’єр-міністр Республіки Словенія підписали Спільну декларацію, що сприятиме посиленню співпраці між двома країнами.