Президент України провів зустріч із Президентом Еквадору

У межах робочого візиту до Аргентинської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Еквадору Даніелем Нобоа.

Глава держави привітав Даніеля Нобоа зі вступом на посаду Президента Еквадору в листопаді поточного року.

Володимир Зеленський високо оцінив позицію Еквадору на підтримку резолюцій міжнародних організацій із засудженням російського вторгнення в Україну.

Він запропонував еквадорській стороні долучитися до імплементації Української формули миру та взяти участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики в січні 2024 року.

«Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які будуть на боці українських людей у війні за нашу свободу й демократію», – наголосив Глава Української держави.

Під час зустрічі президенти обмінялися думками щодо викликів, які виникають через дестабілізацію ситуації в різних частинах світу.

Співрозмовники також обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору, зокрема в безпековій сфері, цифровізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Окрему увагу було приділено перспективі організації саміту Україна – Латинська Америка.

Володимир Зеленський запросив Даніеля Нобоа здійснити візит в Україну.

