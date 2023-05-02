Президент України провів зустріч із президентом Міжнародного кримінального суду та секретарем МКС

У межах офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного кримінального суду (МКС) Пьотром Хофманскі та секретарем суду Освальдо Завалою Агілером.

Глава держави наголосив, що притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах проти людяності та геноциді українського народу є принциповим для України.

«Для нас результат – це виключно конкретні вироки всім російським воєнним злочинцям, включно з найвищим керівництвом країни-агресора», – зазначив Володимир Зеленський.

Він високо оцінив роботу Міжнародного кримінального суду в цьому напрямі, зокрема відзначивши важливість ухваленого рішення про видачу ордерів на арешт Президента й уповноваженого з прав дитини держави-агресора за звинуваченням у депортації українських дітей.

«Ці злочини потребують особливої, першочергової уваги. Маємо посилити тиск на Росію, щоб припинити масові депортації, й створити універсальний механізм для захисту дітей», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський особливо відзначив рівень співпраці між МКС і національними правоохоронними органами й додав, що Україна робила й робитиме все необхідне як для розслідування та переслідування в межах національної юрисдикції за масові звірства, скоєні РФ під час цієї війни, так і для налагодження дієвої співпраці з МКС.

Президент відзначив важливість відкриття найближчим часом філії Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Києві, що сприятиме подальшому посиленню відповідної взаємодії.

Володимир Зеленський окремо порушив питання важливості комплексної роботи нашої держави, що здійснюється з метою створення інституційних меж для притягнення до відповідальності винних за злочин агресії проти України.