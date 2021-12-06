Президент України провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини

На полях саміту Східного партнерства Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Володимир Зеленський привітав Олафа Шольца з обранням на посаду та побажав успіхів і плідної співпраці новому коаліційному уряду Німеччини.

«Високо ціную, що в коаліційній угоді уряду ФРН закріплено домовленість про потужну підтримку України», – відзначив Володимир Зеленський.

При цьому він висловив сподівання, що новий німецький уряд підтримуватиме європейську та євроатлантичну перспективу України.

Окрему увагу під час зустрічі Глава держави приділив питанням енергетичної безпеки.

«Розраховуємо на підтримку німецької сторони в питанні збереження транзиту газу територією України після 2024 року», – наголосив Президент.

Було також відзначено, що Україна розраховує на продовження інтенсивного енергетичного партнерства з Німеччиною за раніше узгодженими напрямами.

Глава держави запросив Федерального канцлера здійснити візит в Україну.