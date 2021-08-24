Президент України провів зустріч з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в м. Купертіно.

Глава держави відзначив, що успіх Apple, яка пройшла шлях від гаражного стартапу до найдорожчої корпорації світу, надихає тих, хто сьогодні змінює цифрову індустрію.

Володимир Зеленський наголосив, що вітчизняний ІТ-сектор нині стрімко розвивається, і офіційне відкриття офісу Apple в нашій країні є додатковим свідченням перспективності українського ринку.

«Вже сьогодні Україна – потужний світовий ІТ-хаб. Наші фахівці успішно співпрацюють з компаніями зі списку Fortune 500, зокрема й з Apple», – сказав він.

Володимир Зеленський розповів Тіму Куку про досягнення нашої держави в ІТ-сфері та висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.

Глава держави та його команда презентували генеральному директору Apple проект «Дія City».

Також ішлося про проект перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.

Крім того, під час зустрічі обговорили можливість співпраці в напрямку освіти в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров'я, а також забезпечення комп'ютерною технікою шкіл та вчителів – на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні.

Сторони також обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося й про локалізацію продуктів Apple, українізацію персонального помічника Siri.

«Сподіваюсь, що динаміка розвитку компанії Apple та темпи цифровізації нашої держави допоможуть створити історію успіху Apple в Україні та Apple з Україною», – наголосив Володимир Зеленський.