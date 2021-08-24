Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
ДНК України та українців – відвойовує своє!
ДНК України та українців – відвойовує своє!

24 серпня 2021 року - 15:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів зустріч з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком

2 вересня 2021 року - 23:17

Володимир Зеленський виступив у Стенфордському університеті: Україна – це країна, де все можливо

2 вересня 2021 року - 22:32

Президент України провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США

2 вересня 2021 року - 10:05

За участю Володимира та Олени Зеленських у Вашингтоні було відкрито «Український дім»

2 вересня 2021 року - 09:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України до Сполучених Штатів Америки
Візит Президента України до Сполучених Штатів Америки

31 серпня 2021 року - 09:03

Перейти до всіх галерей

Президент України провів зустріч з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком

2 вересня 2021 року - 23:17

Президент України провів зустріч з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в м. Купертіно.

Глава держави відзначив, що успіх Apple, яка пройшла шлях від гаражного стартапу до найдорожчої корпорації світу, надихає тих, хто сьогодні змінює цифрову індустрію.

Володимир Зеленський наголосив, що вітчизняний ІТ-сектор нині стрімко розвивається, і офіційне відкриття офісу Apple в нашій країні є додатковим свідченням перспективності українського ринку.

«Вже сьогодні Україна – потужний світовий ІТ-хаб. Наші фахівці успішно співпрацюють з компаніями зі списку Fortune 500, зокрема й з Apple», – сказав він.

Володимир Зеленський  розповів Тіму Куку про досягнення нашої держави в ІТ-сфері та висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.

Глава держави та його команда презентували генеральному директору Apple проект «Дія City».

Також ішлося про проект перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.

Крім того, під час зустрічі обговорили можливість співпраці в напрямку освіти в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров'я, а також забезпечення комп'ютерною технікою шкіл та вчителів – на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні.

Сторони також обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося й про локалізацію продуктів Apple, українізацію персонального помічника Siri.

«Сподіваюсь, що динаміка розвитку компанії Apple та темпи цифровізації нашої держави допоможуть створити історію успіху Apple в Україні та Apple з Україною», – наголосив Володимир Зеленський.

ф

Візит Президента України до Сполучених Штатів Америки

31 серпня 2021 року - 09:03
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном. Співрозмовники обговорили співпрацю в космічній галузі, 31 серпня 2021 року У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Джозефом Байденом, 1 вересня 2021 року
Версія для друку