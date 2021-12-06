Президент України провів зустріч з лідерами держав – членів ЄС та країн – партнерів по «Асоційованому тріо»

Під час візиту у Брюссель Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі з лідерами держав – членів ЄС та асоційованих країн-партнерів. Захід відбувся за ініціативою Президента Литви Гітанаса Наусєди.

Напередодні шостого саміту Східного партнерства лідери України, Грузії та Молдови представили своє бачення пріоритетів подальшого розвитку відносин держав «Асоційованого тріо» з Європейським Союзом. Глава Української держави наголосив, що «Асоційоване тріо» має в перспективі стати новою хвилею розширення Євросоюзу.

Володимир Зеленський подякував лідерам країн – членів ЄС за підтримку європейських прагнень України та за укладення двосторонніх декларацій про європейську перспективу нашої держави. Президент запросив лідерів тих країн, які ще офіційно не зафіксували свою підтримку, приєднатися до цієї ініціативи.

Окрему увагу на зустрічі приділили безпековій ситуації в регіоні. Володимир Зеленський відзначив необхідність посилення безпекового компоненту Східного партнерства, зокрема координації спільних зусиль країн Чорноморського регіону.