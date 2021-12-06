Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

6 грудня 2021 року - 20:25

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів зустріч з лідерами держав – членів ЄС та країн – партнерів по «Асоційованому тріо»

15 грудня 2021 року - 16:36

Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Словенії підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи України

15 грудня 2021 року - 16:26

Президент України у Брюсселі провів зустріч з Президентом Азербайджану

15 грудня 2021 року - 14:45

Розпочала роботу платформа про здорове харчування у школах «Знаїмо»

15 грудня 2021 року - 14:18

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства
Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 13:47

Перейти до всіх галерей

Президент України провів зустріч з лідерами держав – членів ЄС та країн – партнерів по «Асоційованому тріо»

15 грудня 2021 року - 16:36

Президент України провів зустріч з лідерами держав – членів ЄС та країн – партнерів по «Асоційованому тріо»

Під час візиту у Брюссель Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі з лідерами держав – членів ЄС та асоційованих країн-партнерів. Захід відбувся за ініціативою Президента Литви Гітанаса Наусєди.

Напередодні шостого саміту Східного партнерства лідери України, Грузії та Молдови представили своє бачення пріоритетів подальшого розвитку відносин держав «Асоційованого тріо» з Європейським Союзом. Глава Української держави наголосив, що «Асоційоване тріо» має в перспективі стати новою хвилею розширення Євросоюзу.

Володимир Зеленський подякував лідерам країн – членів ЄС за підтримку європейських прагнень України та за укладення двосторонніх декларацій про європейську перспективу нашої держави. Президент запросив лідерів тих країн, які ще офіційно не зафіксували свою підтримку, приєднатися до цієї ініціативи.

Окрему увагу на зустрічі приділили безпековій ситуації в регіоні. Володимир Зеленський відзначив необхідність посилення безпекового компоненту Східного партнерства, зокрема координації спільних зусиль країн Чорноморського регіону.

ф

Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 13:47
Версія для друку