Президент України провів зустріч з міністрами Австрії та Чехії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александром Шалленбергом і міністром закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським.

Глава держави подякував Австрії та Чехії за підтримку рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

«Це потужна підтримка. В нас попереду велика робота щодо тих важливих речей, які радять нам європейське суспільство, Європейська рада, Європейська комісія», – сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що Україна виконає всі необхідні вимоги для набуття членства в ЄС.

«Дуже хотілося б, щоб була нова сторінка в житті України як повноправного члена Європейського Союзу. І ця нова сторінка – це початок діалогу щодо вступу у Євросоюз», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує на підтримку в цьому питанні з боку Чехії, яка головує у Раді Європейського Союзу.

Президент подякував Австрії та Чехії за допомогу Україні під час повномасштабного російського вторгнення.

«Я хотів би подякувати за ставлення ваших суспільств і урядів до підтримки наших людей, українців, особливо вимушено переміщених осіб, жінок і дітей. Вдячний вам за той теплий прийом і допомогу їм», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський висловив подяку Чехії за потужну оборонну підтримку України, яку відчувають наші Збройні Сили.

Президент також подякував Австрії за гуманітарну допомогу, зокрема щодо надання нашій країні автомобілів екстреної медичної допомоги та пожежного транспорту.