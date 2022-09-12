Президент України провів зустріч з міністрами оборони Данії та Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Королівства Данія Мортеном Бедскоу та міністром оборони Естонської Республіки Ханно Певкуром.

Глава держави висловив подяку Данії та Естонії за послідовну фінансову, гуманітарну та оборонну допомогу нашій державі з перших днів повномасштабної війни з Росією.

«Ваші країни підтримували й підтримують Україну на всіх важких етапах нашого опору російській агресії та окупації», – зауважив Володимир Зеленський.

Він окремо подякував Естонії за виділення Україні допомоги в розмірі 0,8% ВВП цієї країни.

«Ви підтримали нас дуже потужно. Це приклад маленької за розміром країни, яка є великою державою. Я і український народ надзвичайно вдячні за це», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також відзначив вагомий внесок Данії у посилення оборонних спроможностей України шляхом надання необхідної допомоги та створення нового дієвого формату – конференції союзників з підтримки України в Копенгагені.

Глава держави наголосив на важливості подальшої допомоги українській армії з боку Естонії та Данії: «Зміцнення нашої армії безпосередньо зброєю стало для нас найбільшим пріоритетом. Від цього залежить стійкість і витривалість нашої держави, безпека у Європі. Надзвичайно важливо, що ви посилюєте Україну в безпековому та військовому вимірі, постачаючи нам таку необхідну саме зараз зброю для деокупації наших територій».

Під час зустрічі було наголошено на тому, що сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу, а й за майбутнє всієї Європи.

Президент також окремо подякував керівництву Данії та Естонії за гостинний прийом і допомогу українцям, які були змушені залишити країну через війну.