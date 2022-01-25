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Президент України провів зустріч з Прем'єр-міністром Литви

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Президент України провів зустріч з Прем'єр-міністром Литви

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

Глава держави ознайомив співрозмовницю з актуальною безпековою ситуацією вздовж кордонів та на тимчасово окупованих територіях України. Він також розповів про практичні кроки нашої держави, спрямовані на активізацію переговорного процесу в межах Нормандського формату та забезпечення його результативності.

«Дуже важливо, що ви приїхали підтримати Україну сьогодні, у час напруженої ситуації на кордонах нашої країни, на кордонах з Європою, на кордонах з Росією, на контактних лініях з тимчасово окупованими територіями нашої держави. Ми вважаємо наші стосунки з Литовською Республікою особливими як на рівні президентів, прем’єр-міністрів, держав, так і на рівні народів. Ми це відчуваємо не лише в період ескалації, а протягом усього часу», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив намір Литви щодо збереження й посилення її дипломатичної місії в Україні.

Співрозмовники обговорили реалізацію стратегічного курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Володимир Зеленський також відзначив незмінну підтримку з боку Литви руху України до Євросоюзу та високо оцінив практичні зусилля Вільнюса щодо визнання європейської перспективи нашої держави.

Президент України скоординував з Прем’єр-міністром Литви позиції в контексті підготовки до майбутнього саміту НАТО в Мадриді у червні 2022 року.

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