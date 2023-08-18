Президент України провів зустріч зі Спікером парламенту Швеції та лідерами парламентських партій

У межах візиту до Швеції Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Риксдагу (парламенту) Королівства Швеція Андреасом Норленом і лідерами політичних партій, представлених у найвищому законодавчому органі цієї країни.

Глава держави подякував шведським парламентарям за солідарність з Україною в боротьбі з російською агресією та підтримку всіх важливих рішень щодо надання допомоги нашій країні.

«Особливо вдячні Швеції за потужну оборонну допомогу, яка значно зміцнила сили оборони України й захист українського неба. Розраховую на розширення співпраці наших країн на цьому напрямі», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено реалізації Української формули миру. Президент подякував за підтримку з боку Риксдагу його пропозицій щодо встановлення сталого та справедливого миру. Глава держави відзначив важливість практичного залучення Швеції до реалізації пунктів Формули щодо забезпечення радіаційної, ядерної та екологічної безпеки.

Сторони також обговорили кроки з наближення України до ЄС. Володимир Зеленський подякував Риксдагу за вагому підтримку на цьому шляху під час головування Швеції в Раді ЄС у першому півріччі 2023 року.

Президент висловив окрему подяку парламенту Швеції за участь у міжнародних зусиллях із деокупації Криму.