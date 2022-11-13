Президент України провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литовської Республіки

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен, яка перебуває з візитом в Україні в межах проведення Парламентської асамблеї України та Литви.

Глава держави подякував Литовській Республіці за послідовну політичну, фінансову, гуманітарну підтримку та оборонну допомогу нашій країні з перших днів повномасштабної війни з Росією.

«Ми особливо вдячні за посилення нашої армії, за тренувальні місії, ремонт пошкодженої військової техніки, медичну допомогу нашим захисникам та їх реабілітацію», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час переговорів було наголошено на важливості та принциповості понад десяти резолюцій на підтримку України, ухвалених Сеймасом Литви з початку російської агресії. Президент України відзначив вагомий особистий внесок Вікторії Чмілітє-Нільсен в ухвалення документів, а також рішучу особисту позицію пані Спікера з критичних питань для захисту інтересів нашої держави.

На зустрічі було окремо наголошено, що російська агресія та ракетний терор проти української цивільної інфраструктури провокує дефіцит енергопостачання не лише в Україні, а й в усій Європі.

У цьому контексті відзначено важливість уже започаткованої участі литовської сторони у відбудові українських об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Співрозмовники наголосили, що саме на відновлення України мають бути спрямовані заарештовані та заморожені російські активи.

Також було акцентовано на важливості покарання всіх винних у скоєних в нашій країні воєнних злочинах та злочинах проти людяності, включно зі злочином агресії.

Володимир Зеленський і Вікторія Чмілітє-Нільсен обговорили подальшу взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Глава держави окремо подякував керівництву Литви за теплий прийом і допомогу українцям, які були вимушені залишити батьківщину через війну.

Наприкінці зустрічі Президент України вручив Спікеру Сеймасу Литви орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким Вікторію Чмілітє-Нільсен було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.