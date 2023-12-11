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Президент України разом із Прем’єр-міністром Норвегії зустрівся з представниками норвезького бізнесу

13 грудня 2023 року - 22:12

Президент України разом із Прем’єр-міністром Норвегії зустрівся з представниками норвезького бізнесу

У межах офіційного візиту до Норвегії Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере провів зустріч із представниками норвезьких ділових кіл.

Глава Української держави подякував усім норвезьким оборонним компаніям, які виготовляють зброю, що допомагає українцям захищати життя, і запросив їх до локалізації свого виробництва в Україні. Він розповів, що українські військові, зокрема, високо цінують норвезькі ЗРК NASAMS.

Президент зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з норвезькими компаніями в галузі оборонної промисловості, зокрема використовуючи практичний досвід, набутий під час цієї війни. Наша держава також хотіла б упроваджувати відповідні освітні програми.

Володимир Зеленський поінформував представників бізнесу про пріоритетні напрями відбудови України після війни.

«Ми поставили собі завдання – думати про майбутнє навіть під час війни», – сказав він.

Глава держави наголосив, що Україна і далі здійснює реформи, зокрема в антикорупційній сфері, судовій системі, виконує рекомендації МВФ, Світового банку та Європейської комісії.

Президент розповів про продовження курсу на цифровізацію України та її економіки.

Володимир Зеленський зауважив, що атаки на українську енергетику торік вказали на необхідність більшого захисту та реформування енергетичної системи, її децентралізації.

З огляду на позитивний досвід співпраці в галузі відновлюваної енергетики Президент запропонував профільним компаніям долучитися до зусиль з відбудови України на принципах енергоефективності та «зеленого» переходу.

Також було обговорено питання можливої активізації двосторонньої співпраці в агропромисловій галузі.

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Офіційний візит Президента України до Королівства Норвегія

13 грудня 2023 року - 12:43
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