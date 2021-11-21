Президент України розраховує на сприяння лідерів Туреччини та США у питаннях звільнення українців, незаконно утримуваних на окупованих територіях і в Росії

Україна звернулася до іноземних лідерів, зокрема до Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Президента США Джозефа Байдена, щодо сприяння звільненню українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».

«У нас є повністю верифікований список (утримуваних осіб. – Ред.). Він переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з Президентом Ердоганом, у якого була зустріч з Президентом Російської Федерації. І на рівні контактних груп списки були передані російській стороні», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також очікує на розмову президентів США та Росії.

«Список переданий, і очікуємо, що це питання буде порушено на високому рівні. Це те, що ми можемо зробити. І те, що ми політично чи дипломатично робимо. Окремо – питання прямої домовленості з Росією щодо цього», – зазначив він.

Президент України додав, що також важливими є питання встановлення місцеперебування кримських татар та інших громадян України в окупованому Криму, які потрапили за ґрати. Серед пріоритетів – допомога сім'ям, чоловіків з яких ув'язнили з політичних мотивів. Над цими проблемами працює офіс Кримської платформи.