Президент України: Розробляється програма українського кешбеку «Купуй українське» 

Президент Володимир Зеленський повідомив про розробку програми українського кешбеку «Купуй українське», у межах якої громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів, витрачених на придбання визначених українських товарів і послуг. Про це Глава держави повідомив під час відкриття заходу «Зроблено в Україні» у Києві.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків», – заявив Президент у виступі.

За його словами, триває підготовка програми українського кешбеку «Купуй українське», коли за придбання визначених типів вітчизняних товарів та послуг українські громадяни зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку.

«Наше завдання – щоб українські гроші залишалися в Україні та працювали в Україні. Це податки. Це зарплати наших воїнів. Це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку – фінансовий і технічний, і маємо постаратися, щоб ця програма почала працювати в цьому році», – наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомив Президент, український уряд розробить і представить відповідні кроки, щоб розширити в Україні локалізацію виробництв, зокрема виробництва зброї та військової техніки.

Крім того, Глава держави наголосив, що мають бути ліквідовані бар’єри, які десятиліттями заважають створювати нові й розширювати наявні виробництва, як-от надто довгі процедури підключення до мереж або зміни цільового призначення землі.

«Щойно я підписав закон, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України», – заявив Володимир Зеленський.

За словами Президента, триває робота над конкретними державними програмами, які дадуть українським виробникам змогу масштабувати діяльність. Зокрема, йдеться про державні гранти, кредити, стимулювання виробництва та попиту, допомогу на зовнішніх ринках.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу додав, що практика споживання української продукції має стати частиною повсякденної культури кожного українця.

«Ми не говоримо про обмеження іноземних товарів, що дуже важливо. Ми говоримо про стимули, які допоможуть українським підприємцям посісти свої ніші на внутрішньому ринку та вийти на зовнішні. Ми говоримо про економічний патріотизм громадян у контексті купівлі саме своїх товарів – товарів, де стоїть лейбл «Зроблено в Україні», – сказав Денис Шмигаль.

Зокрема, як розповів голова уряду, підтримка вітчизняного товаровиробника здійснюватиметься через механізм публічних закупівель – буде розширено перелік категорій товарів, що мають закуповуватися у локального виробника. Додатковим стимулом стане активізація програми «Шкільний автобус», що передбачатиме закупівлю автобусів в українських виробників. Також у бюджеті на поточний рік заклали 1 млрд грн на компенсацію коштів за придбання сільгосптехніки українського виробництва, що сприятиме створенню нових робочих місць і збільшенню надходження податків у державний бюджет. Крім того, передбачена адаптація наявних державних програм до цілей платформи «Зроблено в Україні».