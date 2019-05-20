Президент України спрямував Голові Верховної Ради листа щодо скликання 22 травня позачергового пленарного засідання Парламенту

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про публічні закупівлі».

У листі зазначається, що ці питання були визначені під час сьогоднішніх консультацій Президента України з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій (депутатських груп) щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.