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Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій

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Президент України спрямував Голові Верховної Ради листа щодо скликання 22 травня позачергового пленарного засідання Парламенту

21 травня 2019 року - 18:19

Президент України спрямував Голові Верховної Ради листа щодо скликання 22 травня позачергового пленарного засідання Парламенту

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про публічні закупівлі».

У листі зазначається, що ці питання були визначені під час сьогоднішніх консультацій Президента України з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій (депутатських груп) щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.

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