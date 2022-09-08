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Президент України та гендиректор компанії «Байкар» обговорили співпрацю в оборонній сфері

9 вересня 2022 року - 19:59

Президент України та гендиректор компанії «Байкар» обговорили співпрацю в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії «Байкар» Халуком Байрактаром.

Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

Сторони також обговорили деталі будівництва заводу «Байкар» в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

Володимир Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден «За заслуги» І ступеня.

«Кожен в Україні знає, що таке «Байрактар», знає вашу компанію. Дякую вам, дякую Президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією», – сказав Глава держави.

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