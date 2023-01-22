Президент України та колишній Прем’єр-міністр Великої Британії у День Соборності поспілкувалися зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка

У День Соборності України відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського та колишнього Прем’єр-міністра Великої Британії, члена британського парламенту Бориса Джонсона зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У зустрічі взяли участь студенти з усіх регіонів України, а також представники Військового інституту КНУ.

Відповідаючи на запитання молоді, Глава Української держави висловив переконання, що Україна точно переможе в цій війні.

«Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ… Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою – це буде реальністю», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, перемогу можливо здобути вже у 2023 році. Але для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.

«Швидкість (завершення війни. – Ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну», – наголосив Глава держави.

Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави.

«Нічого не забудемо, нічого не пробачимо, усе точно повернемо. Все це зробимо як міцна цивілізована держава. Майбутня держава – член Євросоюзу. Майбутня незалежна держава, яку бачитимуть наші партнери у своєму колі в НАТО», – заявив він.

Володимир Зеленський зазначив, що завершення війни у справедливий спосіб передбачає ініційована Україною формула миру.

«Формула миру – це потужна дипломатична зброя. Всі пункти там – справедливі й чесні щодо будь-якої держави, з повагою до статуту ООН, до суверенітету, до територіальної цілісності», – сказав він.

Щоб ця мирна формула принесла результати, важливо об’єднати довкола її реалізації друзів і партнерів України – заручитися підтримкою як США, так і всіх лідерів Європи, зазначив Президент.

«Ми, ваші друзі, допоможемо вам якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році. Тому що це буде найкраще для світу – щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчімо вже це», – наголосив Борис Джонсон.

За його словами, для завершення війни найперше потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

«Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми – перша країна, яка надішле танки «Челенджер», і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну», – сказав колишній Прем’єр-міністр Великої Британії.

Він також наголосив, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації, адже Росія й так використовує на українській території всі наявні в неї засоби.

«Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше в протистоянні, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали? Україна заслуговує на всю можливу допомогу», – акцентував британський парламентар.

Президент України зазначив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

«Люди не просто важливі, а найважливіші», – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, Глава держави повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

«Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Щодо студентів, то, на думку Володимира Зеленського, молоді люди, які навчаються, можуть допомоги з тим, щоб доносити до світу правду про те, що відбувається в Україні, а також просувати українську формулу миру.

«Ви розбираєтесь у соцмережах, у гаджетах, можете швидше за інших людей передавати цю інформацію», – зауважив Глава держави.

Відповідаючи на запитання про те, якою він бачить українську вищу освіту у післявоєнний період, Володимир Зеленський висловив переконання, що освіта в Україні має бути конкурентоспроможною.

«Мені здається, найголовніше, коли будь-яка держава хоче такого студента, хоче такого фахівця. Знань достатньо, щоб бути вільним. Це дуже важливо: не шукати роботу, а бути вільним, щоб за тобою ходив бізнес або державні інституції», – сказав він.

Президент також акцентував, що освіта має бути актуальною та відповідати потребам сьогодення, при цьому без втрат освітніх стандартів і надбань.

У цьому контексті він зауважив, що саме війна продемонструвала Україні, в яких сферах час модернізуватися. Так, ракетні атаки та ворожі удари дронами вказали на потребу захисту та переформатування електромереж, кібератаки – на важливість захисту фінансових інституцій, а блекаути – на необхідність розробки та впровадження технологій, які працювали б навіть за умови повного відімкнення всього.

«Ось що я маю на увазі, коли кажу, що освіта повинна бути конкурентоспроможною та сучасною. Сучасні професії. Ми повинні знати, що ми не зможемо більше жити так, як жили. І ми повинні побудувати державу, яка буде зразком безпеки. І мені здається, у нас для цього є всі шанси», – розповів Президент.

Володимир Зеленський іще раз подякував Борису Джонсону за все, що він зробив для підтримки України та зміцнення нашої обороноздатності.