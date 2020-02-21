Президент України та медіагрупи дійшли згоди до 16 березня забезпечити запуск незакодованих супутникових версій головних українських телеканалів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом провідних українських медіагруп. Учасники заходу обговорили проблеми навколо телевізійного мовлення, які виникли після початку кодування чотирма медіагрупами супутникового сигналу їхніх телеканалів з 29 січня цього року за рішенням від 2017 року.

Глава держави наголосив, що це питання стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України. Внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів.

«Ми маємо не просто безліч листів і тисячі дзвінків у Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, внаслідок цього альтернативою там стало російське телебачення.

«Ми приїхали туди, побачили, що і російське радіомовлення, і телебачення є не лише на тимчасово окупованих територіях. Воно має дуже потужний сигнал і на контрольованих територіях. Крім того, тоді вони «глушили» наш сигнал військовою апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби та гроші, щоб глушити, – ви самі відключилися», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Рада національної безпеки і оборони України має можливість запровадити мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем.

«Ми хочемо зараз знайти вихід із цієї ситуації. У нас завдання дуже просте: щоб люди мали можливість дивитися саме українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз не маємо іншого доступу, крім інформаційного», – підкреслив він.

Для комплексного вирішення проблеми з доступом українців до інформації Президент запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення «ЗЕОНБУД» до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення.

Також «ЗЕОНБУД» до 1 травня 2020 року має забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Водночас Глава держави та представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян.

«Ми дуже хочемо, щоб це справді була міжнародна версія. Ми вас дуже просимо, щоб це була виважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.

Учасники зустрічі домовилися залучити РНБО для координації зусиль з медіагрупами щодо боротьби з порушеннями авторського права.

Глава держави поставив завдання секретарю РНБО проконтролювати виконання домовленостей.