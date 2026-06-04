Президент України та представники Північноатлантичної ради НАТО вшанували пам’ять полеглих українських воїнів

У Києві Президент України Володимир Зеленський і представники Північноатлантичної ради НАТО вшанували пам’ять полеглих українських воїнів.

Володимир Зеленський і Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте поклали квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану загиблим українським захисникам і захисницям.

Памʼять полеглих українців та українок також ушанували міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, голова Військового кабінету НАТО Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники й заступники постпредів усіх 32 держав – членів Альянсу.