Президент України та Прем’єр-міністр Фінляндії обговорили різні формати оборонної співпраці

У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Серед головних тем обговорення – оборонна підтримка України, коаліція укриттів цивільного захисту та членство в ЄС.

Петтері Орпо запевнив у тому, що українці можуть розраховувати на подальшу військову підтримку з боку Фінляндії. Володимир Зеленський подякував за новий пакет оборонної допомоги.

Детальну увагу під час зустрічі приділили оборонним можливостям України – перспективам прямих інвестицій у внутрішнє виробництво зброї, зокрема дронів, а також спільного виробництва озброєння в Україні та Фінляндії.

Прем’єр-міністр відзначив, що найкращі технології зараз зосереджені саме в Україні й кожна країна у Європі має розвивати за цим прикладом своє внутрішнє виробництво.

Президент поінформував про проєкт «Лінія дронів», його ефективність і конкретні ідеї щодо масштабування. Це ініціатива, яка доводить, що безпека може залежати не лише від людей, котрі стоять на землі, і саме тому її важливо розвивати.

Окремо Глава держави розповів про очікування від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі. За його словами, Україна розраховує на припинення вогню, обмін полоненими, повернення дітей і зустріч на рівні лідерів, однак Росія до цього не готова.

Крім того, Президент і Прем’єр-міністр обговорили співпрацю в межах коаліції укриттів цивільного захисту.

«Сподіваюся, що ми можемо розраховувати на те, що інші партнери приєднаються до вашої ініціативи. Це надзвичайно актуально передусім перед початком навчального року. Адже це дуже важливо для наших шкіл, наших дітей, усіх наших людей. Дуже дякую вам», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що через постійні російські атаки Україна потребує зміцнення протиповітряної оборони та розраховує на відповідний тиск, який примусить Росію зупинитися.

Окремо Глава держави наголосив: гідне представництво України на саміті НАТО буде сигналом для Росії, що вона не може диктувати свою адженду Північноатлантичному альянсу.