Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України

6 грудня 2019 року - 09:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України та Прем’єр-міністр Грузії обговорили можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції

13 грудня 2019 року - 15:17

В Офісі Президента відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти та заручників

13 грудня 2019 року - 14:08

Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект щодо вдосконалення регулювання питань громадянства України

13 грудня 2019 року - 09:02

Володимир Зеленський: «Стіна» на Донбасі вже є, а нам потрібно вирішувати, як повернути людей

13 грудня 2019 року - 01:43

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у зустрічі лідерів країн-учасниць «Нормандського формату»
Участь Президента України у зустрічі лідерів країн-учасниць «Нормандського формату»

10 грудня 2019 року - 01:17

Перейти до всіх галерей

Президент України та Прем’єр-міністр Грузії обговорили можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції

13 грудня 2019 року - 15:17

Президент України та Прем’єр-міністр Грузії обговорили можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією. Сторони підтвердили налаштованість на подальший розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства.

Президент України та Прем’єр-міністр Грузії підписали Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, яка має стати ключовим механізмом двостороннього діалогу.

Під час зустрічі було обговорено можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Ради Європи.

Володимир Зеленський високо оцінив потенціал розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами, зазначивши, що Грузія є важливим перспективним ринком для українського експорту. Він також відзначив наявні можливості для активізації інвестиційної сфери.

У цьому контексті сторони домовилися про проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва вже у І кварталі 2020 року в Тбілісі.

Версія для друку