Президент України та Премʼєр-міністр Індії скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Глава держави поінформував про переговори з Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за участю європейський лідерів. Володимир Зеленський наголосив, що це була продуктивна, важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру.

Президент зазначив: Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником. Водночас упродовж цих двох тижнів після переговорів у Вашингтоні, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу, а лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей. Нарендра Моді висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Лідери скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва. Глава держави наголосив, що закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню та необхідної тиші і неможливо предметно говорити про мир тоді, коли українські міста й громади під постійними обстрілами.

Президент подякував Індії за готовність докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту ШОС.

Також під час розмови говорили про двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії. Володимир Зеленський і Нарендра Моді також обговорили можливість провести зустріч найближчим часом.