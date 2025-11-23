Президент України та Прем’єр-міністр Іспанії обговорили перебіг переговорів у Женеві та інші контакти з партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Педро Санчес зараз перебуває в Анголі, де відбувається саміт ЄС – Африканський союз. Прем’єр-міністр поінформував про контакти між партнерами, під час яких ключова увага стосується саме України.

Володимир Зеленський розповів про перебіг і результати вчорашніх зустрічей у Женеві та зазначив, що впродовж години очікує на детальну доповідь української делегації.

Лідери відзначили важливість того, що разом з українською стороною до контактів з американською командою залучені також інші європейці. Адже майбутнє України – у Європейському Союзі, і зараз вирішуються питання спільної безпеки України та всієї Європи.