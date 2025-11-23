Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас – звернення Президента України
Розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас – звернення Президента України

23 листопада 2025 року - 21:35

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України та Прем’єр-міністр Іспанії обговорили перебіг переговорів у Женеві та інші контакти з партнерами

24 листопада 2025 року - 20:04

Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії обговорили дипломатичну ситуацію і двосторонню співпрацю

24 листопада 2025 року - 15:19

Володимир Зеленський провів окремі розмови з президентами Фінляндії, Литви та Європейської ради

24 листопада 2025 року - 13:28

Важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: кордони не можна змінювати силою і агресор має заплатити за війну – Президент

24 листопада 2025 року - 13:21

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Перейти до всіх галерей

Президент України та Прем’єр-міністр Іспанії обговорили перебіг переговорів у Женеві та інші контакти з партнерами

24 листопада 2025 року - 20:04

Президент України та Прем’єр-міністр Іспанії обговорили перебіг переговорів у Женеві та інші контакти з партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Педро Санчес зараз перебуває в Анголі, де відбувається саміт ЄС – Африканський союз. Прем’єр-міністр поінформував про контакти між партнерами, під час яких ключова увага стосується саме України.

Володимир Зеленський розповів про перебіг і результати вчорашніх зустрічей у Женеві та зазначив, що впродовж години очікує на детальну доповідь української делегації.

Лідери відзначили важливість того, що разом з українською стороною до контактів з американською командою залучені також інші європейці. Адже майбутнє України – у Європейському Союзі, і зараз вирішуються питання спільної безпеки України та всієї Європи.

Версія для друку