Президент України та Прем’єр-міністр Польщі у Варшаві підписали Лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки

У межах офіційного візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали Лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки.

Метою підписання Листа є забезпечення постійної підтримки та зміцнення оборонних потужностей ЗСУ шляхом придбання Україною польської оборонної техніки, зокрема БТР «Росомак», самохідних мінометів «Рак» та ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів «Перун».

«Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР «Росомак», самохідних мінометів «Рак», систем ППО, зокрема дуже ефективних «Перунів», МіГів та іншого озброєння, якого ми дуже потребуємо», – заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Матеушем Моравецьким у Варшаві.

Президент наголосив: ідеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, зокрема у форматі закупівель, що посилюватиме оборонний потенціал і України, і Польщі.

Крім того, як повідомив Глава держави, під час зустрічі з очільником польського уряду обговорювалося створення спільних підприємств для виробництва озброєння та боєприпасів.

«Попри все оборонно-промисловий комплекс наших країн працюватиме дієво. Є дуже предметні домовленості», – зазначив Володимир Зеленський.

Також у межах візиту Президента до Республіки Польща підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством економічного розвитку й технологій Республіки Польща про співпрацю у відбудові України.

«Підписано окремий документ про співпрацю у відбудові України. Впевнений, що наше відновлення допомагатиме розвитку і польського бізнесу, і обох наших країн», – сказав Глава держави.

Він відзначив важливість того, щоб економічне зростання, на яке працюють обидві держави, приносило збільшення кількості якісних робочих місць і в Україні, і в Польщі.

«Це дасть нам із Польщею ще й позитивний соціальний результат. Ми зацікавлені в максимальному залученні польського бізнесу в Україну. Я хочу зазначити для інвесторів: ми працюємо над мінімізацією воєнних ризиків для інвестицій», – акцентував Президент.