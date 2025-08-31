Президент України та Прем’єр-міністр Португалії обговорили напрацювання гарантій безпеки та спільне виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Глава держави подякував Португалії за всю надану підтримку від самого початку повномасштабної російської війни. Зокрема, Президент відзначив оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким українські діти мають змогу навчатися під час проходження лікування.

Обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки. У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, під час якого йтиметься про підготовлені пункти гарантування безпеки.

Володимир Зеленський зазначив, що одним із головних компонентів гарантій безпеки Україна бачить своє членство у Євросоюзі. Лідери погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою.

Крім того, обговорили участь португальського бізнесу у відновленні України та спільне виробництво дронів. Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру домовилися, що їхні команди детально опрацюють усі наявні можливості для співробітництва. Глава держави запросив Премʼєр-міністра Португалії приїхати в Україну з візитом.

Луїш Монтенегру також поділився інформацією про наслідки великих лісових пожеж у Португалії. Україна солідарна з португальським народом і завжди готова допомогти.