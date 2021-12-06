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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

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Президент України у Брюсселі провів зустріч з Президентом Азербайджану

15 грудня 2021 року - 14:45

Президент України у Брюсселі провів зустріч з Президентом Азербайджану

Під час робочого візиту до Брюсселя Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Глава Української держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

«Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив активізацію двосторонньої співпраці між країнами завдяки домовленостям, досягнутим у межах його візиту до Азербайджану в грудні 2019 року.

Глава Української держави нагадав, що в лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З огляду на це Президент запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.

Володимир Зеленський також акцентував увагу на транспортно-логістичному потенціалі співпраці між країнами, зокрема на необхідності активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа – Кавказ – Азія з використанням залізничного та морського транспорту.

Президент України нагадав про позитивний досвід співпраці нашої держави з азербайджанськими компаніями у спорудженні автомагістралей та транспортних розв’язок у межах Національної програми «Велике будівництво».

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