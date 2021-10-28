Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди 77-ї річниці вигнання нацистських загарбників з України
Звернення Президента з нагоди 77-ї річниці вигнання нацистських загарбників з України

28 жовтня 2021 року - 19:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України у Глазго зустрівся з Еміром Держави Катар

1 листопада 2021 року - 15:11

Володимир Зеленський обговорив з Президентом Молдови питання енергетичної безпеки

30 жовтня 2021 року - 22:25

Учасники робочої зустрічі в Офісі Президента відзначили поступ у судовій реформі, але потрібен подальший рух для оновлення ВККСУ і ВРП

30 жовтня 2021 року - 16:10

Володимир Зеленський побував у відремонтованому приймальному відділенні Ізмаїльської лікарні

30 жовтня 2021 року - 14:26

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Одеської області
Робоча поїздка Президента України до Одеської області

29 жовтня 2021 року - 12:28

Перейти до всіх галерей

Президент України у Глазго зустрівся з Еміром Держави Катар

1 листопада 2021 року - 15:11

Президент України у Глазго зустрівся з Еміром Держави Катар

На полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія) Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах.

«Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічної співпраці», – зазначив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.

Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.

Президент поновив запрошення Еміру Катару відвідати Україну з візитом.

Версія для друку