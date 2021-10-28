Президент України у Глазго зустрівся з Еміром Держави Катар

На полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія) Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах.

«Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічної співпраці», – зазначив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.

Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.

Президент поновив запрошення Еміру Катару відвідати Україну з візитом.