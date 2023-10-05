Президент України у Гранаді зустрівся з Шарлем Мішелем

У межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Глава держави подякував Президенту Європейської ради за незмінну потужну підтримку України, практичну допомогу з боку ЄС і його держав-членів.

Він високо оцінив результати виїзного засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбулося в Києві 2 жовтня.

«Ця подія мала для нас як символічне, так і практичне значення. Вона підтвердила неослабну підтримку України з боку ЄС і стала майданчиком для наступних кроків у зміцненні двосторонніх і багатосторонніх зв’язків із Європою та окремими державами-членами», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський поінформував Шарля Мішеля про пріоритетні потреби України в оборонній допомозі й відзначив важливість зусиль Європейського Союзу та держав-членів щодо надання нашій країні необхідного озброєння та боєприпасів.

«Сподіваюся, що Україна й далі одержуватиме стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили реалізацію Української формули миру й підготовку до проведення Глобального саміту миру.