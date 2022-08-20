Президент України у Львові відвідав поранених військовослужбовців і вшанував пам'ять загиблих у війні з Росією

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Львівщину. Після прибуття до Львова Глава держави заслухав доповідь місцевого керівництва щодо організації евакуації громадян із зон бойових дій.

Загалом з початку війни залізницею було евакуйовано понад 3,8 млн осіб, зокрема 600 тис. – за кордон. Для них було розгорнуто пункти тимчасового розміщення, організовано харчування, надання медичної допомоги та подальше перевезення в інші країни у разі наявності такого бажання.

Евакуація зі Львова за межі України здійснювалася потягами, а також автобусами. Автобусним транспортом було вивезено понад 76 тис. громадян.

На сьогодні з ініціативи Офісу Президента на Львівському вокзалі евакуйованим надають допомогу в отриманні тимчасового житла у безпечніших регіонах у межах програми «Там, де вас чекають».

Президент також відвідав військовослужбовців, поранених під час бойових дій, які проходять лікування в одному з медичних закладів міста.

Володимир Зеленський поцікавився їхнім самопочуттям, подякував за службу й самовідданий захист Батьківщини та вручив державні нагороди.

Главі держави розповіли, що з початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України в медзакладі було надано допомогу понад 9 тис. військовослужбовців (більш як 3,4 тис. поранених, близько 2,1 тис. травмованих та майже 3,6 тис. хворих).

Крім того, Президент узяв участь у церемонії вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули у війні проти російських загарбників.

Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського кладовища. У центральній частині цвинтаря з квітня 2022 року ховають загиблих у російсько-українській війні.