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Заради перемоги ще потрібно боротися, але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, свою державу та своїх героїв – звернення Президента України
Заради перемоги ще потрібно боротися, але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, свою державу та своїх героїв – звернення Президента України

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Президент України у Львові відвідав поранених військовослужбовців і вшанував пам'ять загиблих у війні з Росією

18 серпня 2022 року - 13:00

Президент України у Львові відвідав поранених військовослужбовців і вшанував пам'ять загиблих у війні з Росією

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Львівщину. Після прибуття до Львова Глава держави заслухав доповідь місцевого керівництва щодо організації евакуації громадян із зон бойових дій.

Загалом з початку війни залізницею було евакуйовано понад 3,8 млн осіб, зокрема 600 тис. – за кордон. Для них було розгорнуто пункти тимчасового розміщення, організовано харчування, надання медичної допомоги та подальше перевезення в інші країни у разі наявності такого бажання.

Евакуація зі Львова за межі України здійснювалася потягами, а також автобусами. Автобусним транспортом було вивезено понад 76 тис. громадян.

На сьогодні з ініціативи Офісу Президента на Львівському вокзалі евакуйованим надають допомогу в отриманні тимчасового житла у безпечніших регіонах у межах програми «Там, де вас чекають».

Президент також відвідав військовослужбовців, поранених під час бойових дій, які проходять лікування в одному з медичних закладів міста.

Володимир Зеленський поцікавився їхнім самопочуттям, подякував за службу й самовідданий захист Батьківщини та вручив державні нагороди.

Главі держави розповіли, що з початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України в медзакладі було надано допомогу понад 9 тис. військовослужбовців (більш як 3,4 тис. поранених, близько 2,1 тис. травмованих та майже 3,6 тис. хворих).

Крім того, Президент узяв участь у церемонії вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули у війні проти російських загарбників.

Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського кладовища. У центральній частині цвинтаря з квітня 2022 року ховають загиблих у російсько-українській війні.

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Робоча поїздка Президента України на Львівщину

18 серпня 2022 року - 13:10
Президент України Володимир Зеленський, Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час тристоронньої зустрічі у Львові обговорили експортну зернову ініціативу, небезпечні дії Росії навколо Запорізької атомної станції, питання захисту та звільнення українських полонених і створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, 18 серпня 2022 року.
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