Президент України у розмові з Федеральним президентом Республіки Австрія запросив його приєднатися до Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним президентом Республіки Австрія Александром Ван дер Белленом.

Основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах.

Володимир Зеленський привернув увагу до важливості солідарного розподілу сертифікованих вакцин. Александр Ван дер Беллен підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX.

«На мою думку, найважливіше – щоб ця вакцина була якісною та ефективною. Що швидше Україна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення в нашій країні», – наголосив Глава Української держави.

Володимир Зеленський подякував австрійському колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони погодилися, що міжнародні санкції проти РФ мають зберігатися до повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Глава Української держави наголосив на важливості підтримання уваги світової спільноти до розвитку ситуації на території тимчасово окупованого Криму та ознайомив співрозмовника з ініціативою «Кримська платформа». Володимир Зеленський запросив Президента Австрії з дружиною взяти участь в інавгураційному саміті ініціативи, який відбудеться у серпні 2021 року в Києві, та у святкуванні 30-річчя незалежності України.