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Президент України увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, а також щодо перевірки законності відчуження частини нафтопродуктопроводів

20 лютого 2021 року - 20:10

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 64/2021 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо фізичних та юридичних осіб від 19 лютого 2021 року.

Згідно з рішенням РНБО, санкції запроваджені строком на три роки стосовно п'яти громадян Російської Федерації, трьох громадян України та 19 юридичних осіб.

Також Глава держави своїм указом № 66/2021 увів у дію рішення РНБО «Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави» від 19 лютого 2021 року, яким доручається вжити заходів щодо проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час передачі в експлуатацію, використання, відчуження частини нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» і «Грозний – Армавір – Трудова», що проходять територією України.

Крім того, рішенням Ради національної безпеки і оборони поставлено завдання провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів вказаними нафтопродуктопроводами.

Також РНБО рекомендувала Офісу Генерального прокурора спільно з Національним антикорупційним бюро України забезпечувати захист інтересів держави стосовно прав власності на частини нафтопродуктопроводів.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №66/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави"
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