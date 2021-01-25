Президент України увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, а також щодо перевірки законності відчуження частини нафтопродуктопроводів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 64/2021 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо фізичних та юридичних осіб від 19 лютого 2021 року.

Згідно з рішенням РНБО, санкції запроваджені строком на три роки стосовно п'яти громадян Російської Федерації, трьох громадян України та 19 юридичних осіб.

Також Глава держави своїм указом № 66/2021 увів у дію рішення РНБО «Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави» від 19 лютого 2021 року, яким доручається вжити заходів щодо проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час передачі в експлуатацію, використання, відчуження частини нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» і «Грозний – Армавір – Трудова», що проходять територією України.

Крім того, рішенням Ради національної безпеки і оборони поставлено завдання провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів вказаними нафтопродуктопроводами.

Також РНБО рекомендувала Офісу Генерального прокурора спільно з Національним антикорупційним бюро України забезпечувати захист інтересів держави стосовно прав власності на частини нафтопродуктопроводів.