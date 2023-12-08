Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО – звернення Президента України
Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО – звернення Президента України

8 грудня 2023 року - 21:15

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів зустріч із Президентом Еквадору

10 грудня 2023 року - 17:02

Президент України в Буенос-Айресі зустрівся з Президентом Уругваю

10 грудня 2023 року - 16:10

У Буенос-Айресі Президент України провів зустріч із Президентом Парагваю

10 грудня 2023 року - 15:40

В Аргентині Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

10 грудня 2023 року - 15:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Аргентини
Робочий візит Президента України до Аргентини

10 грудня 2023 року - 15:51

Перейти до всіх галерей

Президент України в Буенос-Айресі зустрівся з Президентом Уругваю

10 грудня 2023 року - 16:10

Президент України в Буенос-Айресі зустрівся з Президентом Уругваю

Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу. 

Глава Української держави подякував за позицію Уругваю в межах Міжнародної морської організації на підтримку резолюції щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, ухваленої в грудні поточного року.

«Сьогодні я маю змогу особисто подякувати вам і людям вашої країни за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна нині веде складну битву з російськими військами на полі бою й паралельно працює над імплементацією Української формули миру, яка є одним із ключових політичних інструментів для закінчення війни.

Президент України високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру.

Він висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, на якій, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру. 

Окрему увагу під час розмови було приділено можливості проведення саміту Україна – Латинська Америка. 
Володимир Зеленський запросив Луїса Лакальє Поу відвідати Україну з візитом.
 

ф

Робочий візит Президента України до Аргентини

10 грудня 2023 року - 15:51
Версія для друку