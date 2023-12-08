Президент України в Буенос-Айресі зустрівся з Президентом Уругваю

Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу.

Глава Української держави подякував за позицію Уругваю в межах Міжнародної морської організації на підтримку резолюції щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, ухваленої в грудні поточного року.

«Сьогодні я маю змогу особисто подякувати вам і людям вашої країни за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна нині веде складну битву з російськими військами на полі бою й паралельно працює над імплементацією Української формули миру, яка є одним із ключових політичних інструментів для закінчення війни.

Президент України високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру.

Він висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, на якій, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.

Окрему увагу під час розмови було приділено можливості проведення саміту Україна – Латинська Америка.

Володимир Зеленський запросив Луїса Лакальє Поу відвідати Україну з візитом.

