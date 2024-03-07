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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки
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Президент України в Стамбулі провів зустріч із представниками оборонних компаній Туреччини

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Президент України в Стамбулі провів зустріч із представниками оборонних компаній Туреччини

У межах робочого візиту до Турецької Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками турецького оборонно-промислового комплексу. 

«В оборонній сфері – і на урядовому рівні, і на рівні компаній наших держав – досягнуто домовленостей про спільні проєкти. Я дуже радий цьому. Я провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини – ми готові рухатися максимально оперативно в реалізації всього того, що обговорювалося між нами. Я дуже задоволений розмовою з оборонними компаніями, а отже, і тими результатами, які будуть. Я впевнений, що вони будуть сильними», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ у Стамбулі.

Президент зазначив, що Україна готова швидко розв’язувати питання щодо економічної співпраці з Туреччиною, зокрема у відбудові нашої країни, а також сприяти реалізації двосторонніх угод. 

«Україна й Туреччина разом посилюють і одна одну, і весь наш регіон. Ми працюємо заради спільного виробництва зброї, яке зміцнить наш регіон. Вже в Україні є представники турецького бізнесу. Це наш стратегічний напрям співпраці – більше сили для наших народів», – додав Глава держави.

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