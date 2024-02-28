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Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 14:15

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Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»
Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29

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Президент України в Тирані зустрівся з Президентом Чорногорії

28 лютого 2024 року - 18:27

Президент України в Тирані зустрівся з Президентом Чорногорії

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем.

Глава держави подякував Чорногорії за прихисток українців, які були змушені залишити домівки через повномасштабне російське вторгнення. Сторони обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії.

Президент України висловив подяку за підтримку чорногорською стороною Вільнюської декларації «Групи семи» та Української формули миру, а також поінформував Президента Чорногорії про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії. Володимир Зеленський розповів про загальну архітектуру зусиль України з відновлення справедливого й тривалого миру.

Лідери скоординували співпрацю двох країн на міжнародних майданчиках.

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Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29
Президент Володимир Зеленський узяв участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа», який відбувся в Албанії, 28 лютого 2024 року.
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