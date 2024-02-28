Президент України в Тирані зустрівся з Президентом Чорногорії

У межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем.

Глава держави подякував Чорногорії за прихисток українців, які були змушені залишити домівки через повномасштабне російське вторгнення. Сторони обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії.

Президент України висловив подяку за підтримку чорногорською стороною Вільнюської декларації «Групи семи» та Української формули миру, а також поінформував Президента Чорногорії про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії. Володимир Зеленський розповів про загальну архітектуру зусиль України з відновлення справедливого й тривалого миру.

Лідери скоординували співпрацю двох країн на міжнародних майданчиках.