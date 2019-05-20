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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

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Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина
Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

18 червня 2019 року - 15:30

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Президент України відбув з візитом до Канади

1 липня 2019 року - 12:45

Президент України Володимир Зеленський відбув до Канади, де перебуватиме з візитом з 1 до 3 липня.

Глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо - Торонто.

Під час візиту Президент України проведе зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.

Також Володимир Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади.

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