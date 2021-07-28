Президент України відкрив інавгураційний саміт Кримської платформи

У Києві розпочав роботу інавгураційний саміт Кримської платформи, яка має стати центром вироблення та ухвалення міжнародних рішень щодо деокупації українського півострова. У заході, який ініціював Президент України Володимир Зеленський, беруть участь делегації з 46 країн світу.

Відкриваючи саміт, Глава Української держави зазначив, що сьогодні, 23 серпня 2021 року, відбувається знакова подія: вперше з часів окупації українського Криму це питання винесено на найвищий міжнародний рівень. Володимир Зеленський привітав 46 делегацій – учасників першого саміту Кримської платформи.

Президент акцентував увагу на тому, що сім років тому в центрі Європи Російська Федерація анексувала й окупувала частину території України – півострів Крим, площа якого становить 27 тис. кв. км.

«Це більше, ніж деякі країни Європи, ніж деякі країни світу. Нашу територію анексувала одна з держав – гарантів безпеки України згідно з Будапештським меморандумом. Одна з держав – членів Ради Безпеки ООН», – наголосив він.

Глава держави зазначив, що в умовах російської окупації Кримський півострів перетворився на «порохову діжку», Москва втричі збільшила свою військову присутність у Криму.

«Із всесвітньо відомого курорту Крим сьогодні перетворився на військову базу. Став плацдармом для подальшого розширення впливу Російської Федерації на регіон Чорного моря. Крим перетворився на територію, де грубо й системно порушуються права та свободи людини», – заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив на тому, що сьогодні на території окупованого півострова відбуваються політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне утримання понад 100 політичних в’язнів, тортури, придушення свободи ЗМІ та віросповідання, експропріація власності, примусові демографічні зміни, незаконний призов українських громадян до російської армії, пропаганда війни серед дітей тощо.

Крім того, за словами Глава держави, окупація Криму ставить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки, принципів територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

«Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території», – акцентував Президент.

«Я особисто робитиму все можливе, щоб повернути Крим, щоб він разом з Україною став частиною Європи. Для цього ми будемо використовувати всі можливі політичні, юридичні та насамперед дипломатичні засоби», – зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Кримська платформа має стати центром вироблення й ухвалення ключових міжнародних рішень щодо Криму.

«Відсьогодні ми фактично розпочинаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі – українського півострова. Цілком можливо, що 23 серпня 2021 року ввійде в історію як день початку деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Окупація півострова Крим почалась у Москві. Деокупацію Криму точно ми почнемо в Києві. Починаймо», – закликав Глава держави.

Ініціатива Президента України «Кримська платформа» спрямована на підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захист жертв окупаційного режиму; вона має бути відповіддю на зростання безпекових загроз, а також сприяти досягненню головної мети – деокупації Криму та поверненню його Україні мирним шляхом.