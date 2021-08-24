Президент України відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії

Під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський побував на авіабазі «Моффет-Філд» у Каліфорнії.

На знак пошани до гостей військовий оркестр виконав державні гімни України та США.

Володимир Зеленський зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Національної гвардії штату Девідом Болдвіном. Главу держави ознайомили з діяльністю Нацгвардії Каліфорнії, з якою активно співпрацюють Національна гвардія та Збройні Сили України.

Володимир Зеленський оглянув зразки озброєння й техніки каліфорнійських нацгвардійців. Також йому продемонстрували виконання тренувальних вправ з порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.

Президент України подякував командуванню Національної гвардії Каліфорнії за теплий прийом. Він відзначив її тісну співпрацю з Нацгвардією та ЗСУ й висловив сподівання щодо поглиблення взаємодії між ними.