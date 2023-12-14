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Президент України відвідав командування армії США у Європі

14 грудня 2023 року - 19:15

Президент України відвідав командування армії США у Європі

Після завершення офіційного візиту до Норвегії Президент України Володимир Зеленський відвідав командування армії США у Європі та Африці, що в німецькому місті Вісбадені.

Глава держави зустрівся з головою Європейського командування збройних сил США та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі, командувачем армії США у Європі та Африці генералом Деррілом Вільямсом, командувачем Групи сприяння безпеці України (SAGU) генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Під час зустрічі було обговорено роботу Групи сприяння безпеці України, особливості забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування.

Володимир Зеленський також поспілкувався з українськими військовими, які працюють у Вісбадені у складі оперативної групи ЗСУ при Групі сприяння безпеці України.

Представники Збройних Сил займаються питаннями координації постачання матеріально-технічної допомоги від держав-партнерів Силам оборони України, підготовки особового складу Сил оборони на території країн-партнерів. Крім того, вони забезпечують координацію ремонту та обслуговування західних зразків військової техніки, наданої партнерами України.

«Маю честь сьогодні бути тут, подякувати кожному воїну за службу на захисті нашої держави. Дуже радий, що ви працюєте такою командою разом із нашими партнерами, нашими справжніми друзями. Я бажаю вам тільки перемоги. Це найголовніше. З неї починається життя й майбутнє», – сказав Президент.

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Візит Президента України до Німеччини

14 грудня 2023 року - 19:15
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