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Президент України відвідав Меморіальний музей Григорія Сковороди у Переяславі

2 грудня 2022 року - 17:17

Президент України відвідав Меморіальний музей Григорія Сковороди у Переяславі

Під час робочої поїздки до Київської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Меморіальний музей Григорія Сковороди в місті Переяславі.

На території музею розташовано пам'ятний знак до 300-річчя від дня народження великого українського філософа, що був встановлений з нагоди включення цієї дати до Календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. На ньому зображений малюнок мислителя, що відображає його філософські погляди.

Володимир Зеленський також ознайомився з експозицією музею. Зокрема, тут зберігаються рідкісні книги XVII-XIX ст., колекція старовинних підручників, за якими навчалися 200 років тому.

В одній із кімнат розміщений портрет Григорія Сковороди кінця XVIIІ ст., який вважається найдавнішим в Україні.

Крім того, в музеї експонуються старовинні музичні інструменти й типовий селянський одяг ХІХ ст.

Главі держави розповіли про культурно-мистецький проект «Зі Сковородою в серці», який стартував у травні 2021 року. У його межах створюють рушники з автентичними орнаментами, які були властиві періоду, коли в Переяславі жив і працював Григорій Сковорода.

Президент оглянув залу, де відтворено інтер’єр класу часів Сковороди.

«Історію нашої держави створюють і передають люди. Сковорода – один із тих видатних людей, які несуть цю історію 300 років, несуть українське. Він несе вогонь знання й пізнання. І коли ти хочеш зрозуміти, яка Україна, чим вона живе, як надихає, ти можеш зрозуміти це завдяки думкам, книжкам, картинам, мистецтву, пісням», – зазначив Володимир Зеленський після відвідання музею.

Меморіальний музей Г. Сковороди, який було відкрито у 1972 році з нагоди святкування 250-ї річниці від дня народження видатного українського філософа, посідає особливе місце серед численних музеїв Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Музей розташований у будівлі колишнього навчального закладу – Переяславського колегіуму, де Григорій Сковорода розпочав свою педагогічну діяльність.

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Робоча поїздка Президента України до Київської області

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