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Президент України відзначає позитивний рух у двосторонній співпраці з Ізраїлем

26 жовтня 2022 року - 19:55

Президент України відзначає позитивний рух у двосторонній співпраці з Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський задоволений якістю діалогу, якої було досягнуто останнім часом у співпраці України та Ізраїлю. Про це Глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ після зустрічі з Президентом Республіки Гвінея-Бісау, головою ECOWAS Умару Сісоку Ембало в Києві.

«Скажу вам чесно, я задоволений останніми днями. Ми почали працювати. Не говоритиму деталей, бо працювали наші розвідки, але я хочу сказати: після великої паузи я бачу ці кроки вперед», – зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас Президент зауважив, що Україна очікувала тіснішої співпраці із цією країною із самого початку повномасштабного вторгнення, оскільки Ізраїль – це держава, яка в деталях знає, що таке війна й трагедія, а ізраїльське суспільство цілковито підтримує українців.

«Нам потрібна допомога й політичне лідерство Ізраїлю. І, як я сказав, в останні дні це почалося», – констатував Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що питанню двосторонньої співпраці України та Ізраїлю зараз присвячено чимало часу, адже є велике бажання, щоб між двома державами відносини були такими ж теплими, як і між суспільствами. Володимир Зеленський відзначив позитивний трек щодо Ізраїлю.

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Зустріч Президента України з Президентом Гвінеї-Бісау в Києві

26 жовтня 2022 року - 18:09
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